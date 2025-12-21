È morto James Ransone l'attore di The Wire e It- Capitolo 2 aveva 46 anni | Si è tolto la vita
Addio a James Ransone, attore noto per i suoi ruoli in The Wire e in It: Capitolo 2. Aveva 46 anni. Stando a quanto riporta il Los Angeles County Medical Examiner, si sarebbe impiccato nella sua casa lo scorso 19 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
