È morto James Ransone l'attore di The Wire e It- Capitolo 2 aveva 46 anni | Si è tolto la vita

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a James Ransone, attore noto per i suoi ruoli in The Wire e in It: Capitolo 2. Aveva 46 anni. Stando a quanto riporta il Los Angeles County Medical Examiner, si sarebbe impiccato nella sua casa lo scorso 19 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

