È morto Robert Carradine addio all’attore de La rivincita dei nerds e Lizzie McGuire | Lottava con un disturbo bipolare vogliamo che si sappia non c’è nulla di cui vergognarsi

Robert Carradine, noto per i suoi ruoli in “La rivincita dei nerds” e “Lizzie McGuire”, è morto all’età di 71 anni. Carradine si è suicidato dopo anni di convivenza con il disturbo bipolare, ha dichiarato la famiglia in una nota, nella speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica. “È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa del nostro amato padre, nonno, zio e fratello Robert Carradine”, ha dichiarato la famiglia in una nota a Deadline lunedì. Il messaggio della famiglia. “In un mondo che può sembrare così buio, Bobby è sempre stato un faro di luce per tutti coloro che lo circondavano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

