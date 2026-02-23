Torino morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale | scivolato dalle braccia della mamma colta da malore

Un bambino di cinque mesi è morto a Torino dopo essere scivolato dalle braccia della madre, che aveva avuto un malore. La caduta è avvenuta nella loro casa a Pessione di Chieri, dove la madre si era improvvisamente sentita male, lasciando il bambino senza sorveglianza. I soccorritori hanno trasportato il piccolo in ospedale in condizioni critiche, ma purtroppo non è riuscito a superare le ferite riportate. La dinamica dell’incidente resta al centro delle indagini.

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il bimbo di 5 mesi ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale a Torino dopo essere rimasto ferito nei giorni scorsi a seguito di una caduta dalle scala nella sua abitazione a Pessione di Chieri, nel torinese. La mamma del piccolo, subito dopo l’intervento dei sanitari del 118 e. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: scivolato dalle braccia della madre colta da maloreUn bambino di 5 mesi è morto a Torino dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccia alla madre, che improvvisamente ha avuto un malore.

Bimbo di 5 mesi ricoverato a Torino dopo essere caduto dalle braccia della madre, è ancora gravissimoUn bambino di 5 mesi, caduto dalle braccia della madre a Chieri, è stato portato in ospedale a Torino e le sue condizioni sono ancora gravissime.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Bambino di sette anni morto a Rivara, la procura apre un fascicolo e dispone l'autopsia; Operato alle adenoidi, bimbo di 7 anni muore una settimana dopo l’intervento: aperta un’inchiesta; Neonato di 5 mesi cade dalle braccia della madre colpita da malore, gravissimo in ospedale a Torino; Come sta il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della madre a Torino: condizioni disperate, aperta inchiesta.

Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: scivolato dalle braccia della madre colta da maloreNon ce l’ha fatta il bimbo di 5 mesi ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale a Torino dopo essere rimasto ferito nei giorni scorsi a seguito di una caduta dalle scala nella ... ilmessaggero.it

Torino, morto il bimbo di 5 mesi precipitato dalle scale. La madre: «Ho avuto un malore e mi è caduto dalle braccia»L'incidente sabato mattina, 21 febbraio, a Pessione, piccola frazione di Chieri alle porte di Torino. Il piccolo era in braccio alla mamma quando la donna ha avuto un improvviso malore: è caduto e ha ... msn.com

Morto due giorni fa dopo trent'anni di carcere e nessun pentimento, nel 1983 fu il mandante dell'assassinio del procuratore di Torino. In un'intervista a La Stampa, don Ciotti aveva denunciato quella che sarebbe stata "una ferita in più ai familiari delle vittime" - facebook.com facebook

Trovato morto in strada a Torino con una coltellata alla gola: prende piede l’ipotesi suicidio x.com