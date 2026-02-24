È morto Addio al re degli eccessi estetici | quei 150mila euro per somigliare a Kardashian

Un giovane di 34 anni è morto improvvisamente dopo aver speso 150mila euro per somigliare a una celebrità dei social. La causa sembra essere legata a interventi estetici eccessivi, che avevano attirato l’attenzione degli utenti online. La sua storia ha suscitato molte discussioni sui rischi di seguire modelli di bellezza irrealistici. La notizia si diffonde rapidamente tra amici e fan, lasciando un vuoto nel mondo digitale.

Il mondo dei social è stato scosso da una notizia arrivata nelle ultime ore e rapidamente rimbalzata tra fan e follower: il giovane è morto improvvisamente a soli 34 anni. A confermare il decesso è stata la famiglia, che ha scelto di rompere il silenzio mentre sui social si moltiplicavano messaggi di incredulità e cordoglio. Era diventato un volto noto a livello internazionale grazie alla sua partecipazione al reality americano Botched, trasmesso in Italia con il titolo Chirurgia Estrema. In quella occasione aveva mostrato senza filtri gli effetti dei numerosi interventi estetici a cui si era sottoposto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Kim Kardashian racconta il suo beauty hack (al netto degli interventi estetici)Kim Kardashian rivela il suo segreto di bellezza preferito, lontano dagli interventi estetici.

Rapina in banca da 150mila euro: ridotta la condanna in appello per uno degli imputatiIn un nuovo sviluppo giudiziario relativo alla rapina da oltre 152.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Addio al piccolo Domenico, la mamma: 'Chiedo giustizia'; Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americano; Addio al piccolo Domenico, il bambino trapiantato di cuore a Napoli; Addio a Pino Colizzi, la voce italiana di De Niro, Nicholson e Superman.

Morto Robert Carradine, l'attore di Lizzie McGuire: la famiglia conferma il suicidio e il disturbo bipolareLibero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip. Addio a Robert Carradine: il noto attore è morto a 71 anni, togliendosi la vita. N ... libero.it

È morto Robert Carradine, addio all’attore de La rivincita dei nerds e Lizzie McGuire: Lottava con un disturbo bipolare, vogliamo che si sappia, non c’è ...L'attore 71enne soffriva di disturbo bipolare. Non c'è nulla di cui vergognarsi, ha dichiarato la famiglia annunciando il suicidio ... ilfattoquotidiano.it

Everyeye.it - Il celebre Robert Carradine si è tolto la vita a 71 anni: noto soprattutto per il suo ruolo in Lizzie McGuire e ne La rivincita dei nerds. https://serial.everyeye.it/notizie/morto-robert-carradine-addio-storico-papa-lizzie-mcguire-861470.htmlutm_medi - facebook.com facebook

Addio a Lince, è morto il “re di Pompei”: è morto il gatto più amato (e fotografato) del parco archeologico x.com