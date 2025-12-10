Rapina in banca da 150mila euro | ridotta la condanna in appello per uno degli imputati

In un nuovo sviluppo giudiziario relativo alla rapina da oltre 152.000 euro avvenuta nel marzo 2022 a San Gimignano, si registra la riduzione della condanna in appello per uno degli imputati coinvolti. La vicenda, che ha attirato l’attenzione locale, prosegue nel suo percorso legale con aggiornamenti sulla sentenza.

Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda della rapina da oltre 152mila euro avvenuta nel marzo 2022 in una banca di San Gimignano, a Siena. La Corte di Appello di Firenze, prima sezione penale, ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, riducendo in modo significativo la pena inflitta in primo grado . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

