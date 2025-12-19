kim kardashian racconta il suo beauty hack al netto degli interventi estetici

Kim Kardashian rivela il suo segreto di bellezza preferito, lontano dagli interventi estetici. Su Instagram, la star sfoggia un trucco semplice e sorprendente: niente reggiseno, ma un risultato impeccabile. Un consiglio che ha già conquistato milioni di follower, dimostrando come piccoli dettagli possano fare la differenza. Un trucco autentico e alla portata di tutti, che sottolinea l’importanza di sentirsi a proprio agio nella propria pelle.

N iente reggiseno, ma massimo effetto. Kim Kardashian svela su Instagram il suo beauty hack preferito in assoluto. Un modo semplice ed efficace, per indossare i top ultra scollati per cui è famosa. Mantenendo però sostegno, forma e comfort. Kim Kardashian in lacrime: «Non ho superato l’esame da avvocata» X Il segreto del décolleté di Kim Kardashian. Le lacrime per non aver superato l’esame di avvocata, si sono asciugate presto. Kim Kardashian va avanti e scaccia le delusioni concentrandosi sul lavoro di imprenditrice, quello sì, ricco di soddisfazioni. Nel suo ultimo post su Instagram promuove uno dei prodotti di punta del suo brand di intimo e shapewear Skims. 🔗 Leggi su Iodonna.it

