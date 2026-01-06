Caduta Libera Crollano Gli Ascolti | La Decisione Mediaset!

Caduta Libera, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, sta registrando un calo negli ascolti. Questa diminuzione solleva interrogativi sulla sua tenuta nel palinsesto televisivo e sulle strategie future di Mediaset. In questo articolo analizziamo le cause del trend attuale e le possibili soluzioni adottate dalla rete per rilanciare il programma.

Gerry Scotti non basta più: il game show di Canale 5 crolla negli ascolti. Ecco cosa sta succedendo e quali sono le possibili soluzioni. È un periodo tutt’altro che brillante per Caduta Libera. Il quiz show di Gerry Scotti, da anni pilastro dell’access prime time di Canale 5, sta affrontando una delle sue fasi più difficili. I numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni: il pubblico sembra aver voltato pagina. La puntata più recente ha totalizzato appena 2179000 spettatori, con uno share del 12,8%. Numeri bassi, che fanno storcere il naso ai vertici Mediaset, soprattutto se messi a confronto con quelli de L’Eredità, il diretto concorrente in onda su Rai 1. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

