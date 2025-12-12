Clausola Dumfries il futuro all’Inter torna in discussione dopo il cambio agente | svelata la preferenza dell’olandese

L'incerta situazione di Denzel Dumfries all'Inter si riacutizza dopo il cambio di agente, sollevando nuovi dubbi sul suo futuro. La preferenza dell'olandese emerge come elemento chiave nel possibile sviluppo della trattativa, mentre il club nerazzurro valuta le prossime mosse. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione legata al laterale olandese e le sue implicazioni.

Nelle ultime ore, i riflettori di Appiano Gentile si sono spostati bruscamente dal campo alle scrivanie degli agenti. Le voci che circolavano con insistenza intorno a Denzel Dumfries hanno trovato conferme autorevoli: l'esterno destro dell'Inter è al centro di una manovra che potrebbe ridisegnare il suo futuro lontano da Milano. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il lungo periodo di stop forzato a causa dell'infortunio alla caviglia ha offerto al laterale olandese il tempo necessario per una profonda riflessione su questioni extra-campo, portando a una decisione drastica: l'addio al suo storico rappresentante.

Con il cambio di agente (Ali Barat), arriva un campanello per l'Inter e per il futuro dell'olandese: per Dumfries l'estate 2026 potrebbe essere quella del possibile addio all'Inter, ricordando che ha una clausola rescissoria nel suo contratto.

