Dumfries torna in campo per l' Inter contro il Bodo Glimt? La decisione di Chivu sui convocati

Dumfries torna in campo per l’Inter contro il BodøGlimt, dopo aver superato un infortunio muscolare. La decisione di Chivu sui convocati dipende dalla sua condizione fisica, che viene valutata nelle ultime ore. L’attaccante olandese si sta allenando con il gruppo e potrebbe essere inserito tra i titolari. La gara rappresenta un momento decisivo per la qualificazione, e i tifosi seguono con attenzione ogni aggiornamento sulla sua presenza.

L’attenzione è centrata su San Siro, dove l’Inter affronta una sfida cruciale di Champions League contro BodøGlimt con l’obiettivo di ribaltare il punteggio dell’andata. In questo contesto, un tassello chiave torna a far parte della rosa: Denzel Dumfries è stato reinserito tra i convocati, offrendo nuove soluzioni tattiche per la gara decisiva. La presenza del esterno olandese aggiunge profondità e vivacità alla fascia destra, elemento spesso decisivo per l’ampiezza del gioco e per i cross offensivi. L’Inter è chiamata a reagire a una sconfitta pesante subita in Norvegia, con la squadra che resta concentrata sull’obiettivo di sovvertire il pronostico e proseguire nel cammino europeo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dumfries, riserve sciolte! La decisione di Chivu verso Bodo Glimt InterDumfries viene reintegrato nella lista dei convocati dopo aver avuto recenti riserve, causa una discussione interna sulla sua posizione.

Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il Bodo/Glimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di ChivuDumfries torna in gruppo dopo settimane di assenza a causa di un problema fisico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Inter, Dumfries verso il rientro: da oggi torna in gruppo ma niente sfida al Bodo; Infortunati Fantacalcio, asta di riparazione: quando tornano Vlahovic, De Bruyne, Dumfries, Zaccagni, De Ketelaere, Pedro, Davis, Neres, Anguissa, Di Lorenzo, Kone, Zanoli, Belghali, Collocolo, Camarda, Dovbyk, Diao, Folorunsho, Berisha, Suzuki, Gimenez; Inter, Dumfries e Calhanoglu tornano ad allenarsi in gruppo: rientro in campo sabato 28 febbraio contro il Genoa; Inter, Dumfries, finalmente! Chivu ritrova l'olandese, in gruppo anche Calhanoglu.

Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il Bodo/Glimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di ChivuInter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il Bodo/Glimt: cosa filtra sulla sua convocazione e su quando Chivu lo farà tornare in campo Il calvario è finalmente terminato. In casa Inter ... calcionews24.com

Inter, Dumfries torna in gruppo: possibile panchina contro il Bodo/GlimtL'Inter prepara la delicata sfida in Champions League contro il Bodo/Glimt: serve una grande prestazione per ribaltare il 3-1 subito all'andata in Norvegia. Buone notizie per Chivu, come riporta Matte ... sport.sky.it

Inter, finalmente Dumfries: l'olandese convocato per il ritorno contro il Bodo/Glimt x.com

L'allenatore dell'Inter si infuria con un giornalista norvegese alla vigilia del ritorno di Champions contro il Bodo Glimt - facebook.com facebook