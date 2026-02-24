Duello Juve-Atalanta per Benetton del Crystal Palace | ESCLUSIVO

Lucca Benetton, giovane portiere del Crystal Palace nato nel 2010, ha attirato l’attenzione delle nazionali italiane Under 16. La sua presenza nel giro azzurro dipende anche dalla possibilità di trasferirsi in Italia, dove ha origini familiari. La sua crescita nel settore giovanile inglese lo rende un nome interessante per i club italiani. La sua decisione di passare in Serie A potrebbe cambiare il suo percorso internazionale. La scelta resta ancora aperta.

Il talentuoso portiere classe 2010 è nel giro dell’Under 16 azzurra Possibile futuro in Italia per Lucca Benetton. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il talentuoso portiere del Crystal Palace è finito nel mirino di Juventus e Atalanta. Duello Juve-Atalanta per Benetton del Crystal Palace – Calciomercato.it In Inghilterra viene considerato come uno dei portieri più promettenti, tanto che già a 14 anni è stato fatto allenare con la prima squadra. Benetton ha anche il passaporto brasiliano e italiano: a gennaio scorso è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale azzurra Under 16 Questa settimana è stato chiamato di nuovo dal CT Pasqual per il doppio confronto amichevole con il Belgio, ma stavolta Benetton ha preferito rimanere con la rappresentativa inglese visto che ha partecipato ai tre ritiri precedenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Lazio, duello con l’Atalanta per Demirbay a costo zero | ESCLUSIVOIl centrocampista tedesco Demirbay, classe 1993, potrebbe rescindere il contratto con l’Eyupspor già a gennaio.

Ultimissime Juve LIVE: la risposta del Crystal Palace all’offerta per Mateta, risale En-NesyriLe ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale.

