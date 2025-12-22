Il centrocampista tedesco Demirbay, classe 1993, potrebbe rescindere il contratto con l’Eyupspor già a gennaio. La Lazio e l’Atalanta sono interessate a portarlo in Italia senza costi di trasferimento. Maurizio Sarri attende rinforzi per rafforzare la rosa durante il mercato invernale, valutando eventuali opportunità per migliorare la squadra.

Il regista tedesco classe 1993 potrebbe rescindere il contratto con l’Eyupspor già a gennaio Maurizio Sarri aspetta rinforzi dal mercato di gennaio. Il tecnico della Lazio ha mandato chiari segnali alla società, che nella scorsa sessione estiva fu sanzionato con il divieto di nuovi acquisti. Serve almeno un colpo in mediana e, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il nome nuove per i biancocelesti è quello di Kerem Demirbay. Kerem Demirbay (foto Ansa) – Calciomercato.it Il 32enne centrocampista tedesco di origini turche a luglio è passato dal Galatasaray all’ Eyupspor a titolo gratuito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio, duello con l’Atalanta per Demirbay a costo zero | ESCLUSIVO

Leggi anche: Atalanta, Bologna e Lazio: sfida a tre per un colpo a costo zero

Leggi anche: Duello con l’Inter per il top player a costo zero: Milan, ecco la grande idea di Tare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lazio, Dia-Castellanos il duello a suon di gol. Ma i sogni sono Oyarzabal o Raspadori - 3 in cui ci sarà spazio per una sola punta centrale, ma il tecnico domenica scorsa dal suo ... ilmessaggero.it

Lazio, Sarri sogna Oyarzabal o Raspadori: duello col Bologna per Van Bommel - Il centrocampista uruguaiano (classe 1991 ex Inter, Fiorentina, Empoli e Cagliari) era in scadenza di ... calciomercato.com

Lazio, duello Brighton-Bournemouth per Gila. Il ritorno al Real? Rimarrà un sogno - Si fanno sempre più forti le sirene inglesi per Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio esploso nelle ultime due stagioni e divenuto oggi uno dei calciatori più seguiti del panorama della Lazio. tuttomercatoweb.com

# 19.12.1982 | Lazio vs Milan 2-2 Mauro Tassotti e Vincenzo D'Amico mentre si apprestano ad entrare in duello. La partita finì con un pareggio per 2-2, grazie alla doppietta di Damiani, a cui risposero Giordano e D'Amico. FVCRN! - facebook.com facebook