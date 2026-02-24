Due Sandokan sul palco dell’Ariston | Can Yaman e Kabir Bedi insieme a Sanremo 2026

Can Yaman e Kabir Bedi sono saliti sul palco dell’Ariston, portando in scena due Sandokan per celebrare il venticinquesimo anniversario della serie. La presenza di entrambi ha attirato l’attenzione dei giornalisti, che hanno seguito con interesse il loro intervento. La scena si è svolta durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2026, mentre il conduttore Carlo Conti ha ricordato Maurizio Costanzo. La serata si apre con questa suggestiva sorpresa.

All’Ariston è tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Durante la seconda conferenza stampa di presentazione, il conduttore Carlo Conti ha accolto i giornalisti ricordando il grande Maurizio Costanzo, nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa. Tra gli ospiti più attesi della serata, Can Yaman ha fatto il suo ingresso in sala stampa suscitando grande entusiasmo tra i millequattrocento giornalisti accreditati per questa edizione. Il sex symbol turco, protagonista della nuova serie tv Sandokan che continua a conquistare ascolti record, si è presentato con il suo caratteristico mix di autoironia e spontaneità. 🔗 Leggi su Cultweb.it Sanremo 2026, Kabir Bedi su palco con Can Yaman: i due Sandokan insiemeKabir Bedi ha deciso di salire sul palco di Sanremo 2026 per una presenza speciale, motivata dalla voglia di condividere un momento con Can Yaman, suo erede nel ruolo di Sandokan. Sanremo 2026, Can Yaman sul palco con Kabir Bedi: "Carrambata tra i due Sandokan"Can Yaman ha partecipato a Sanremo 2026 perché ha condiviso il palco con Kabir Bedi. KABIR BEDI e CAN YAMAN insieme a SANREMO 2024! La REUNION che nessuno si aspettava Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sanremo, Conti: stasera l’incontro tra i due Sandokan sul palco; Scaletta Sanremo, l'ordine uscita dei cantanti in gara nella 1° serata; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Una favola per bambini narrata dai cantastorie africani. Sanremo, Carlo Conti: stasera l'incontro tra i due Sandokan sul palcoKabir Bedi e Can Yaman insieme Sanremo, 24 feb. (askanews) - Due Sandokan sul palco di Sanremo. Lo ha annunciato il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa prima del debutto del Festival ... msn.com Due Sandokan a Sanremo 2026: stasera Can Yaman incontra Kabir Bedi sul palco dell’AristonAccadrà durante la prima serata del festival: l'annuncio in conferenza stampa. Un passaggio di consegne speciale ... msn.com Can Yaman e Kabir Bedi stasera insieme sul palco di Sanremo 2026. Vivremo un incontro storico tra i due Sandokan. Un momento unico per la fiction italiana. Finalmente - facebook.com facebook Sanremo, l'annuncio di Conti: "Dopo 50 anni l'incontro dei due Sandokan insieme sul palco" x.com