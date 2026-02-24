La Russia ha invaso uno stato sovrano, causando la morte di civili e distruggendo infrastrutture. Questa aggressione ha portato a quattro anni di conflitto e ha diviso le opinioni tra chi si oppone fermamente e chi cerca vie di dialogo. La frontiera tra le fazioni resta instabile, mentre la popolazione vive nel timore di ulteriori violenze. La guerra continua a creare tensioni che coinvolgono anche altri paesi della regione.

Anti putiniano: Cominciamo dall’essenziale: la Russia ha invaso uno stato sovrano. Ha bombardato città, annesso territori, deportato civili. Non è una guerra civile, non è una disputa regionale. E’ un’aggressione. Se l’Europa accetta che un confine possa essere cambiato con la forza, il principio che ha garantito la pace dal 1945 crolla. Difendere l’Ucraina è difendere l’idea stessa di Europa. Testo realizzato con AI Anti zelenskiano: E io non contesto l’aggressione. Ma contesto l’idea che l’unica risposta possibile sia una guerra a oltranza. Dopo quattro anni abbiamo centinaia di migliaia di morti, milioni di profughi, città rase al suolo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

«La Russia pronta a testarci in una guerra entro quattro anni»Secondo il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l’Unione Europea entro i prossimi quattro anni.