La Russia pronta a testarci in una guerra entro quattro anni

Secondo il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l’Unione Europea entro i prossimi quattro anni. Questa previsione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilità della regione, evidenziando la necessità di rafforzare le capacità difensive e di monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche.

Il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius dice che la Russia può attaccare l’Ue entro quattro anni. O meglio: «Potrebbe essere pronta a “testarci” in un conflitto reale». Mentre gli americani ci sfidano ad assumersi maggiori responsabilità per la difesa europea. Perché devono spostare risorse verso l’Indo-Pacifico: «Dobbiamo individuare quali sono le capacità più importanti per le quali oggi riceviamo un supporto decisivo dagli Stati Uniti. In particolare, i cosiddetti “abilitatori strategici”: dati spaziali, intelligence, comunicazioni satellitari», dice a La Stampa. Mosca e l’Ue. Open.online «La Russia pronta a testarci in una guerra entro quattro anni» - Il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius dice che la Russia può attaccare l’Ue entro quattro anni. open.online

La guerra ibrida di Putin gli si ritorce contro: la NATO pronta a colpire per prima la Russia

