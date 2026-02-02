Guerra in piazza business online | il manifesto-brand di Zerocalcare per Askatasuna all’asta su e-Bay a 180€

Questa mattina su eBay è stata messa all’asta un’opera di Zerocalcare, il celebre fumettista di culto. Si tratta di un suo manifesto-brand realizzato per il movimento Askatasuna, che sta attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati. Il prezzo di partenza è di 180 euro, ma in pochi minuti sono già arrivate offerte più alte. Zerocalcare, ormai un punto di riferimento per tanti giovani, si conferma ancora una volta come artista che non ha paura di usare il suo talento per esprimere le proprie idee, anche in modo provocatorio.

Certo, pur non stupendo più, continua comunque a fare un certo effetto vedere il talento di un fumettista di successo, ormai punto di riferimento di una generazione "oltre" (per usare un eufemismo), sistematicamente al servizio di chi si pone letteralmente al di fuori dello Stato. Perché? Perché quella di Zerocalcare non è solo una scelta estetica o editoriale. È una precisa operazione politica con cui il disegnatore romano si conferma ancora una volta "grafico ufficiale" della propaganda antagonista, offrendo una copertina patinata alla moda anarchica e accattivante di un movimento, quello di Askatasuna, che ha fatto dell'illegalità e dello scontro violento il proprio marchio di fabbrica.

