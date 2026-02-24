Droga ed esplosivi il re del poker online patteggia 3 anni e 8 mesi

Gaetano Preite, 40enne di Taurisano, professionista nel poker online, ha deciso di patteggiare una condanna di 3 anni e 8 mesi. La sua scelta deriva dall’indagine che lo accusava di detenere droga e materiale esplosivo con l’intenzione di spacciare. Durante le indagini, sono stati trovati sostanze stupefacenti e diversi ordigni artigianali nel suo appartamento. La vicenda si conclude con questa decisione, lasciando in sospeso il suo futuro giudiziario.

È riuscito a concordare la pena il 40enne di Taurisano arrestato lo scorso novembre dagli agenti del commissariato locale. Emessa ieri la sentenza dal giudice Angelo Zizzari TAURISANO - Si chiude con un patteggiamento a 3 anni e 8 mesi di reclusione la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto Gaetano Preite, 40enne di Taurisano, professionista nel poker online, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e di possesso di materiale esplodente. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice del tribunale di Lecce, Angelo Zizzari, che ha approvato l’accordo raggiunto dai difensori dell’imputato, gli avvocati Giorgio Caroli e Ada Alibrando, con la Procura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Boraso patteggia 10 mesi di pena in più: in totale 4 anni e 8 mesi

Taranto, il 2025 della Questura: 373 arresti e maxi sequestri tra armi, droga ed esplosiviNel 2025, la Questura di Taranto ha intensificato le proprie attività di prevenzione e repressione, con un record di 373 arresti e importanti sequestri di armi, droga ed esplosivi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Armi, esplosivi e droga in casa, un arresto nel Sassarese; Un arsenale di armi, esplosivo e cocaina, un arresto nel Sassarese; A Olbia droga, pistole e rolex: in arresto sei giovani olbiesi; Armi, esplosivi e droga in casa, un arresto nel Sassarese.

Droga, armi ed esplosivi: arrestati 7 abruzzesiLa DDA dell’Aquila ha sgominato un'organizzazione criminale che aveva base logistica a Montesilvano ma operava anche fuori dall'Abruzzo ... rainews.it

Operazione Last Delivery: droga, armi ed esplosivi anche in carcere. Dodici arresti in tutta ItaliaIndagine partita da Penne: smantellata un’associazione attiva tra Montesilvano e l’area vestina. Sequestrati oltre 500 kg di esplosivi. Accertati collegamenti con due azioni intimidatorie. PESCARA – U ... ilmartino.it

#Armi, #esplosivi e #droga nascosti in casa: arrestato a #Oschiri Blitz dei #Carabinieri nelle campagne di Oschiri: sequestrate armi da guerra, materiale esplosivo e stupefacenti. Un uomo in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Sas - facebook.com facebook

Droga, armi ed esplosivi: da #Penne e #Montesilvano sette arresti e sequestri in tutta Italia #abruzzo #cronaca x.com