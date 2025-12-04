Boraso patteggia 10 mesi di pena in più | in totale 4 anni e 8 mesi

VENEZIA - Dieci mesi di pena in più e un risarcimento di 37mila euro da pagare per l?ex assessore alla Mobilità di Venezia, Renato Boraso. Li ha concordati il suo difensore,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Boraso patteggia 10 mesi di pena in più: in totale 4 anni e 8 mesi

