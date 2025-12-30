Taranto il 2025 della Questura | 373 arresti e maxi sequestri tra armi droga ed esplosivi

Nel 2025, la Questura di Taranto ha intensificato le proprie attività di prevenzione e repressione, con un record di 373 arresti e importanti sequestri di armi, droga ed esplosivi. In meno di un anno, sono state inoltre denunciate quasi duemila persone e identificate oltre 135.000 soggetti, evidenziando l’impegno costante sul territorio per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Tarantini Time Quotidiano Trecentosettantatré arresti in meno di dodici mesi, quasi duemila denunce e oltre 135mila identificazioni. È da qui, dai dati nudi, che prende forma il consuntivo 2025 della Questura di Taranto: una fotografia operativa che descrive un territorio ad alta pressione e una macchina della sicurezza chiamata a rispondere su più fronti, dal contrasto alla criminalità organizzata alla gestione dell’ordine pubblico. Il questore Michele Davide Sinigaglia lo dice con chiarezza: “Taranto è una provincia con esigenze di sicurezza crescenti”. E nel tracciare la linea di fine anno mette subito sul tavolo un tema che accompagna ogni bilancio: “C’è sempre una distanza tra il dato e la percezione della sicurezza che i cittadini rilevano”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, il 2025 della Questura: 373 arresti e maxi sequestri tra armi, droga ed esplosivi Leggi anche: Maxi inchiesta su droga e armi: arresti, sequestri e perquisizioni in casa Leggi anche: Lotta al crimine, arresti e sequestri di droga: il bilancio 2025 della questura di Bari

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.