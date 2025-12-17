Vaga per strada con la droga e un coltello giapponese nello zaino

Un giovane di 20 anni è stato fermato a Cannara con droga e un coltello giapponese nascosti nello zaino. I carabinieri, intervenuti, hanno denunciato il ragazzo per rifiuto di sottoporsi al test antidroga e porto ingiustificato di armi offensive. L'episodio si è svolto mentre il giovane vagava per strada, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.

Beccato in strada con droga e un coltello giapponese nascosti nello zaino. È successo a Cannara dove i carabinieri hanno denunciato un 20enne del posto per essersi rifiutato di sottoporsi al test antidroga e per il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

