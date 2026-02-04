Banditi colpiano famiglia a Torino Mirafiori Sud primo soccorso in casa dopo l’aggressione

Torniamo a parlare di violenza in città. Questa mattina, una famiglia di Mirafiori Sud è stata sorpresa in casa da tre uomini armati. I banditi sono entrati con forza, hanno aggredito gli anziani presenti e si sono impossessati di alcuni oggetti di valore. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che hanno prestato le prime cure agli uomini feriti. La polizia, nel giro di poche ore, ha arrestato i tre aggressori ancora sul luogo dell’assalto. La scena è stata tesa, ma ora si cerca di fare luce su quali fossero le loro intenzioni

**Un’aggressione in pieno giorno a Torino Mirafiori Sud: due anziani colpiti in casa, tre banditi arrestati in flagranza** Martedì 3 febbraio 2026, alle ore 10.30, la tranquillità di una famiglia di pensionati residenti nel quartiere di Mirafiori Sud a Torino fu interrotta in modo inaspettato. Un uomo di 78 anni, il padre, fu sorpreso in casa da un incappuccio che stava rubando tre cellulari, un portafogli, le chiavi di un’auto e 30 euro. Quando il malvivente capì di essere stato scoperto, lo spinse a terra e fuggì. La scena era già isterica, ma il peggior era da venire. I due figli, il padre e un 47enne che era andato a trovarlo in città, decisero di inseguirlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banditi colpiano famiglia a Torino Mirafiori Sud, primo soccorso in casa dopo l’aggressione Approfondimenti su Mirafiori Sud Notte da incubo per una famiglia a Torino Mirafiori Sud: sorprendono un bandito in casa, poi vengono picchiati dai complici Una famiglia di Torino Mirafiori Sud ha vissuto una notte terribile. Aggressione sessuale in strada a Torino Mirafiori Sud: ragazza avvicinata da un uomo e palpeggiata, ma riesce a sfuggirgli Lo scorso 8 gennaio 2026, in via Biscaretti di Ruffia a Torino, una giovane di 20 anni è stata vittima di un'aggressione sessuale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dramma ieri in un alloggio di #Torino #Mirafiori: inutili tutti i soccorsi facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.