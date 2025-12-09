La bravata a Torino Mirafiori Sud finisce male | ragazzo precipita da un tetto in un' area abbandonata

Un giovane di 24 anni è rimasto ferito a Torino, precipitando da circa dieci metri mentre si trovava su un tetto in un’area abbandonata di Mirafiori Sud. L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio nell'ex Tecumseh, dove il ragazzo si trovava con alcuni amici. La caduta ha richiesto l'intervento dei soccorritori.

Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito precipitando da un'altezza di circa dieci metri mentre si trovava con alcuni amici all'interno dell'area abbandonata dell'ex Tecumseh, all'incrocio tra strada delle Cacce e strada Castello di Mirafiori a Torino, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

