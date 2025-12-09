La bravata a Torino Mirafiori Sud finisce male | ragazzo precipita da un tetto in un' area abbandonata

Torinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 24 anni è rimasto ferito a Torino, precipitando da circa dieci metri mentre si trovava su un tetto in un’area abbandonata di Mirafiori Sud. L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio nell'ex Tecumseh, dove il ragazzo si trovava con alcuni amici. La caduta ha richiesto l'intervento dei soccorritori.

