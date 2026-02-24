Droga all’uscita del casello Arrestato un cinquantenne

Un cinquantenne è stato arrestato dopo essere stato trovato con droga all’uscita del casello di Sarzana, causata da un incontro sospetto con alcuni giovani. La pattuglia della polizia economico-finanziaria di Spezia ha notato un gruppo di persone riunite in modo insolito vicino alla barriera autostradale, attirando l’attenzione. I controlli hanno portato al fermo dell’uomo e al ritrovamento di sostanze stupefacenti nascosti in auto. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

L'appuntamento era fissato all'uscita del casello autostradale di Sarzana in località Battifollo ma quell'insolito assembramento di giovani ha insospettito la pattuglia del nucleo di polizia economico finanziaria della Spezia diretti dal colonnello Massimiliano Re impegnata in un servizio sul territorio insieme a un equipaggio della Guardia di finanza della compagnia di Sarzana. diretta dal tenente Simone Papetti. Intorno alle 21.30 di sabato gli agenti delle fiamme gialle si sono avvicinati al gruppetto notando l'improvvisa reazione di uno dei presenti che si è disfatto di un pacchetto lanciandolo oltre una siepe e si sono insospettiti.