Chiude in uscita il casello di Modena Nord per riasfaltatura dello svincolo
Per lavori di riasfaltatura dello svincolo, la stazione di Modena Nord in uscita dalla A1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 21:00 di martedì 30 dicembre alle 5:00 di mercoledì 31 dicembre. La chiusura interesserà l’uscita provenendo da Bologna, in concomitanza con la chiusura del casello di Modena Nord per lavori di pavimentazione. Si consiglia di pianificare i percorsi alternativi e di consultare gli aggiornamenti sul traffico.
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 30 alle 5:00 di mercoledì 31 dicembre, sarà chiusa la stazione di Modena Nord, in uscita, provenendo da Bologna.
