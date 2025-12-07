Finestrini rotti e furti sulle auto a Verona | arrestato dalla polizia un uomo cinquantenne

Nella tarda serata del 4 dicembre, intorno alle 23, la polizia di Stato è intervenuta in viale Spolverini a seguito di una segnalazione riguardante una persona che avrebbe tentato di forzare alcune automobili in sosta. Secondo quanto riferito dalla questura scaligera, gli agenti delle volanti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altre letture consigliate

Via Prenestina: decine di auto ritrovate con i finestrini rotti È successo sta mattina in Via Prenestina, a Roma. Alcuni residenti hanno trovato le loro auto parcheggiate con i finestrini completamente rotti. Le macchine più colpite sembrano essere i SUV, m - facebook.com Vai su Facebook

Rompe i finestrini delle auto con un martellino e ruba gli oggetti all'interno: arrestato un 52enne per furto aggravato - Un cittadino straniero di 52 anni è stato arrestato nella notte di giovedì 4 ... Da ilgazzettino.it

Spacca i finestrini della auto in sosta e ruba un antizanzara: 52enne in carcere - Arrestato 52enne per furto aggravato dopo aver spaccato i finestrini di diverse auto in sosta: bottino una lozione antizanzara. Scrive veronaoggi.it

Rompono il finestrino delle auto e rubano le borse ai genitori che aspettano i figli: ondata di furti a Chieri - Nei giorni scorsi, i ladri sono tornati a prendere di mira le auto in sosta, alla ricerca di zaini e borse lasciati al loro interno. Secondo torinotoday.it

Spacca il finestrino con un mattone di un'auto in viale San Michele, ma è quella di un carabiniere: nei guai 64enne italiano - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 64enne italiano, residente fuori provincia, ritenuto il presunto responsabile di un tentativo di ... gazzettadiparma.it scrive

Spacca il vetro di un taxi per rubare (e danneggia altre 4 auto): trovato con un martelletto in strada - Auto con i vetri in frantumi parcheggiate in strada e un arresto per tentato furto aggravato e danneggiamento. Lo riporta milanotoday.it

Como, ormai è una piaga: ancora auto vandalizzate e finestrini rotti, la mappa si allarga - L’ulteriore denuncia arriva da un nostro lettore che purtroppo si è trovato di fronte a uno ‘spettacolo’ ormai tristemente noto: finest ... Da comozero.it