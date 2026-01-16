Garlasco no della Cassazione all' inchiesta su Venditti e il padre di Sempio | pc e cellulari dell' ex pm non verranno sequestrati

La Cassazione ha respinto il ricorso della procura di Brescia, confermando il no al sequestro di PC e cellulari di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, nell’ambito dell’inchiesta sul caso Garlasco. La decisione rappresenta un risultato importante, che tutela la privacy dell’indagato e conferma il rifiuto di accedere ai suoi dispositivi digitali. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso, senza ulteriori sviluppi immediati.

Rigetto totale. Dalla Cassazione è arrivato il "no" categorico al ricorso con cui la procura di Brescia ha tentato, dopo il no del Riesame di Brescia, di aver accesso ai dispositivi informatici dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti indagato nel filone sul caso Garlasco che lo vede accusato. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Garlasco, cellulari e pc sequestrati all’ex pm Venditti: salta l’acquisizione dei dati Leggi anche: Garlasco, Riesame annulla ancora il sequestro di pc e cellulari dell’ex pm Mario Venditti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Garlasco, sui dispositivi di Venditti deciderà la Cassazione; La “verità” di Andrea Sempio sull’omicidio di Chiara Poggi: “Mi hanno fatto un processo mediatico e hanno deciso che sono io il colpevole”; Andrea Sempio a Verissimo: l'ospitata che riaccende il dibattito sul delitto di Garlasco; L'ultimo dettaglio che scagiona Stasi. Delitto Garlasco, Cassazione boccia l’inchiesta corruzione Venditti-Sempio: no al sequestro dei telefoni - La Corte di Cassazione boccia l’inchiesta della Procura di Brescia sull’ ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per la presunta corruzione in atti giudiziari con “20- msn.com

Garlasco, la Cassazione conferma il no al sequestro di computer e cellulari dell’ex pm Venditti - La Cassazione ha confermato il dissequestro dei telefonini e dispositivi informatici dell’ex pm Mario Venditti, indagato nell’ambito dell’inchiesta sul sistema Pavia per corruzione in atti giud ... laprovinciapavese.gelocal.it

Caso Garlasco, Cassazione boccia il ricorso della Procura e dà ragione a Venditti - Confermato il no del Riesame di Brescia al sequestro di cellulari, hard desk e pc dell'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Ven ... adnkronos.com

Garlasco, Cassazione boccia l’inchiesta su corruzione Venditti-Sempio: no al sequestro dei telefoni del magistrato in pensione x.com

Mattino 5. . #Garlasco, sui dispositivi di Venditti deciderà la cassazione #Mattino5 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.