Le due donne trovate morte a Corleone | La madre ha strangolato la figlia disabile e si è tolta la vita

Avrebbe prima strangolato la figlia disabile di 48 anni con una corda e poi si sarebbe impiccata alla ringhiera all'interno della loro abitazione di via Sgarlata, nel centro storico di Corleone. È questa la ricostruzione dei carabinieri, dopo la scoperta dei corpi senza vita delle due donne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Richiesto l'esame necroscopico per far luce sulla morte delle anziane sorelle trovate senza vita in un alloggio di Fossano - Le due donne – rispettivamente classe 1931 e 1937 – non avevano parenti stretti. Scrive targatocn.it

Erano morte insieme in casa, due anziane sorelle ritrovate a Fossano - I vicini hanno allertato le forze dell’ordine, preoccupati per la luce accesa e le mancate risposte al telefono ... Riporta cuneodice.it

Donna e figlia disabile trovate morte a Corleone. Ipotesi suicidio - Una donna e la figlia disabile sono state trovate prive di vita questa mattina in un appartamento a Corleone, nel Palermitano. Si legge su msn.com

Città della Pieve, scoperta drammatica: due persone trovate morte in casa, cosa si teme - Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato le vittime e formulato le prime ipotesi: che cosa è emerso dalle indagini ... notizie.it scrive

Giallo a Agrigento, trovate morte due donne - Due donne sono state trovate morte questa notte in due abitazioni diverse. Riporta ilmattino.it

Donna picchiata a morte in casa dal marito, i due vivevano insieme: l'uomo è irreperibile. L'ombra della separazione - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Secondo msn.com