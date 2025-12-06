Le due donne trovate morte a Corleone | La madre ha strangolato la figlia disabile e si è tolta la vita

Palermotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe prima strangolato la figlia disabile di 48 anni con una corda e poi si sarebbe impiccata alla ringhiera all'interno della loro abitazione di via Sgarlata, nel centro storico di Corleone. È questa la ricostruzione dei carabinieri, dopo la scoperta dei corpi senza vita delle due donne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

