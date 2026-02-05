Auto contro supermercato è dramma | morti e feriti

Questa notte a Los Angeles, un’auto ha travolto il supermercato di Westwood. L’incidente ha causato almeno due morti e diversi feriti. I soccorritori sono intervenuti subito, ma la situazione resta grave. La polizia sta indagando sulle cause dello schianto.

Grave incidente nella notte a Los Angeles, dove un’auto si è schiantata contro un supermercato nel quartiere di Westwood, provocando almeno due morti e diversi feriti. Secondo quanto riportato dall’emittente ABC News, il veicolo avrebbe perso il controllo prima di finire contro la vetrata del punto vendita, travolgendo alcune persone che si trovavano all’interno o nelle immediate vicinanze dell’ingresso. I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto, con ambulanze e pattuglie della polizia che hanno isolato l’area per consentire le operazioni di emergenza. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona, mentre per due persone non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

