Dramma al Giro di Ruanda | un' auto piomba sul pubblico due morti e sei feriti

Un incidente grave ha causato due morti e sei feriti durante la prima tappa del Giro di Ruanda a Rwamagana, a circa 50 km da Kigali. Un’auto ha invaso il pubblico, investendo spettatori radunati lungo il percorso. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, mentre i soccorsi stanno lavorando sul luogo. La notizia ha sconvolto la comunità locale e tutti gli appassionati di ciclismo presenti. La gara è stata immediatamente sospesa.

A settembre la capitale Kigali aveva ospitato i primi Mondiali di ciclismo in Africa, con la prova dei professionisti dominata da Tadej Pogacar. Una rassegna iridata fortemente voluta dall’Uci, la federciclo internazionale, e caratterizzata da una passione senza uguali, con centinaia di migliaia di persone che hanno fatto da cornice a tutte le gare. Oggi il grande ciclismo è tornato nella nazione con il Tour of Rwanda, una delle principali corse a tappe del continente, e purtroppo la prima tappa a Rwamagana (località a 50 km a est di Kigali, verso il confine con la Tanzania) è stata funestata da un drammatico incidente stradale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

