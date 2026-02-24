Dramma ad Agrate | esplosione in farmaceutica 19enne ustionato al 50%

Un’esplosione in un’azienda farmaceutica di Agrate Brianza ha causato ustioni gravi a tre operai, tra cui un 19enne che ha riportato il 50% di ustioni sul corpo. La deflagrazione si è verificata durante le operazioni di produzione, provocando un incendio che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno estratto i lavoratori dalle macchine coinvolte, portandoli all’ospedale. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Un’esplosione in un’azienda farmaceutica di Agrate Brianza ha ferito gravemente tre operai, tra cui un 19enne ricoverato in condizioni critiche al Niguarda di Milano. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha coinvolto dipendenti di una ditta esterna durante operazioni di manutenzione. Le fiamme, probabilmente causate da una reazione chimica, hanno ustionato il 50% del corpo del giovane. Le autorità stanno indagando sulle responsabilità.. La scena è stata drammatica: intorno alle 17 di oggi, all’interno della Frau Pharma di Agrate Brianza, un’azienda specializzata in ricerca e sviluppo sperimentale, si è verificata un’esplosione che ha investito tre operai con una fiammata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

