Esplosione in un'azienda farmaceutica ad Agrate Brianza | tre lavoratori investiti da una fiammata grave un 19enne

Un’esplosione in un’azienda farmaceutica ad Agrate Brianza ha causato ustioni a tre lavoratori, tra cui un giovane di 19 anni. La causa sembra essere stata una fuga di gas durante le operazioni di produzione. I dipendenti sono stati immediatamente soccorsi e portati in ospedale, dove si trovano sotto osservazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente. La situazione resta critica per il ragazzo più giovane.

