Dovizioso | Marquez domina ma occhio a Bezzecchi Ed ecco come aiuterò la Yamaha a risorgere

Dovizioso afferma che Marquez domina nelle gare, ma avverte di non sottovalutare Bezzecchi. La sua esperienza come Test Rider e consulente Yamaha lo porta a collaborare attivamente per migliorare le prestazioni della casa giapponese. Dovizioso lavora con impegno per risollevare la competitività della squadra, portando idee innovative e strategie pratiche. La sua presenza sul campo ha già iniziato a fare la differenza nel progetto di rilancio della Yamaha.

Per Andrea Dovizioso il 2026 si preannuncia decisamente interessante. Entra nel vivo il nuovo progetto Yamaha MotoGP, di cui è Test Rider e Rider Performance Advisor. Prima andrà gestito lo sviluppo del motore V4; poi, come altri marchi, il colosso giapponese dovrà perfezionare la moto attenendosi ai nuovi regolamenti in vigore dal 2027. Sfide impegnative, che Dovizioso racconta mostrando un grande sorriso e una passione vivida. Inoltre, il 23 marzo, Andrea compirà 40 anni. Un momento speciale su cui l'ex pilota, iridato 125 e tre volte vice campione dietro a Marc Marquez in top class, riflette con una battuta: "Come passa il tempo! Meglio non pensarci troppo.