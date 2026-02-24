Dove nascono i silenzi dal 2 marzo il nuovo romanzo di Claudia Conte | violenza sulle donne bullismo e fragilità giovanili

Dal 2 marzo arriva in libreria “Dove nascono i silenzi”, il nuovo romanzo di Claudia Conte pubblicato da Fall in Love. Un libro che accende un faro sulle ferite invisibili che attraversano molte famiglie: la violenza sulle donne (anche dentro relazioni affettive), le dinamiche di controllo economico e psicologico, il bullismo e le fragilità giovanili che spesso crescono in contesti domestici segnati da tensioni, non detti e conflitti irrisolti. Nel comunicato vengono ricordati alcuni dati che fotografano la gravità del fenomeno: in Italia nel 2025 sarebbero stati registrati 97 femminicidi, con un’ampia quota maturata in ambito familiare e spesso commessa da partner o ex partner. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Modena anni ’80: un romanzo sulle fragilità giovanili tra criminalità, droga e ricerca di identità.A Modena negli anni Ottanta, un ragazzo di 16 anni si trova coinvolto in un mondo di droga e violenza.

“Dove nascono i silenzi”, il nuovo romanzo di Claudia Conte.

