Antimafia | Gasparri ' chiarezza su rapporti Report-Bellavia e Striano-De Raho'

Il senatore Gasparri ha richiesto maggiore chiarezza sui rapporti tra Report, Bellavia e Striano-De Raho, evidenziando come Bellavia abbia redatto un documento con l’elenco dei magistrati con cui collaborava, in un contesto di attività legittima. La questione riguarda le modalità di collaborazione tra giornalisti e le procure nell’ambito delle indagini antimafia, e si concentra sulla trasparenza e sulla legittimità delle pratiche adottate.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Sul caso Bellavia vorrei sottolineare che lo stesso aveva redatto un documento in cui venivano elencati i magistrati per i quali lavorava mentre le Procure gli fornivano materiali su cui operare: una pratica legale e legittima. Il problema nasce dal fatto che, parallelamente, collaborava anche con una trasmissione televisiva. La trasmissione fa delle richieste di informazioni, ma se nello studio di Bellavia erano presenti documenti per altre ragioni, chi può garantire come venissero utilizzati e per quali finalità? Il possesso di documenti sensibili, unito a collaborazioni multiple, è un aspetto che necessita di chiarimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Antimafia: Gasparri, 'chiarezza su rapporti Report-Bellavia e Striano-De Raho' Leggi anche: Esposto di Gasparri in Procura sullo scandalo Report-Bellavia. La Lega attacca anche su De Raho Leggi anche: Report: Gasparri, 'porteremo vicenda Bellavia in Antimafia' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Caso Bellavia e Report, Gasparri: "Rai faccia chiarezza. Sto valutando denuncia alla magistratura" - Il senatore, nonché membro della Commissione Vigilanza Rai, chiede che vengano fatti accertamenti sul furto dei dati dallo studio commercialista consulente di Report per mano di una ex collaboratrice ... msn.com

Dossieraggio, Gasparri: "Nello studio Bellavia più di un milione di file" - Un “groviglio allucinante” di fascicoli riservati, il rischio di un “maxi- msn.com

Gasparri (FI) all'attacco: "Duecentomila atti spariti dagli archivi della Procura Antimafia" - “Per molti anni la banca dati della Procura Antimafia è stata un jukebox. iltempo.it

Non contento della cagnara inqualificabile che ha inscenato negli ultimi due anni dentro e fuori dalla Commissione #Antimafia umiliando il prestigio di quella istituzione, il senatore Gasparri avanza una proposta priva di qualsiasi logica per portare in Antimafia - facebook.com facebook

Esposto di Maurizio #Gasparri in Procura sullo scandalo #Report- #Bellavia. La #Lega attacca anche su #DeRaho #dossieraggio #antimafia #13gennaio #iltempoquotidiano x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.