esposto di gasparri in procura sullo scandalo report bellavia la lega attacca anche su de raho

Maurizio Gasparri ha depositato un esposto presso la procura di Milano riguardo allo scandalo dei presunti dossier nel caso Bellavia-Report. La Lega ha inoltre rivolto critiche anche a De Raho, evidenziando preoccupazioni sulle vicende giudiziarie coinvolte. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle indagini in corso, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti e approfondire eventuali responsabilità.

Maurizio Gasparri ha presentato un esposto alla procura di Milano sullo scandalo dei presunti dossier del caso Bellavia-Report. Il capogruppo di Forza Italia al Senato chiede di approfondire e di chiarire la vicenda dell'ormai famoso "papello" di 36 pagine con la lunga lista di nomi di magistrati, imprenditori e personaggi dello spettacolo finiti nel faldone del fascicolo aperto dagli stessi pm per indagare sull'excollaboratrice di Bellavia, Valentina Varisco, che secondo l'accusa avrebbe sottratto al commercialista una mole imponente di "file" (circa 1,3 milioni) ad «altissima sensibilità». Di questo scandalo, insieme ad altri dossieraggi che sarebbero statiportatiavanti negli ultimi mesi, si parlerà oggi per la prima volta nella seduta delle 12,30 della commissione parlamentare d'inchiesta Antimafia a Palazzo San Macuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

