Famiglia nel bosco manca l’interprete | slitta la perizia psichiatrica per i genitori

La perizia psichiatrica sui genitori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham è stata rinviata di una settimana a causa dell’indisponibilità dell’interprete del tribunale. La coppia anglo-australiana deve essere valutata per verificare se possieda le caratteristiche psichiche necessarie a esercitare la responsabilità genitoriale. Il rinvio è stato richiesto dalla difesa per garantire una piena comprensione delle domande tecniche e personali.

La perizia psichiatrica su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham per valutare se la coppia anglo-australiana abbia «caratteristiche psichiche idonee a incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale », è slittata di una settimana a causa dell’ indisponibilità dell’interprete del tribunale, chiesto dalla difesa per permettere al padre e alla madre della “ famiglia nel bosco ” di comprendere a pieno domande tecniche e personali. «Ogni giorno che passa è un giorno di dolore che si aggiunge», ha dichiarato Danila Solinas, assieme a Marco Femminella legale della coppia. La perizia è stata affidata alla dottoressa Simona Ceccoli in rappresentanza del tribunale dei minorenni e, per la difesa, allo psichiatra Tonino Cantelmi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

