Doppia cessione in vista | a giugno due big della Lazio potrebbero lasciare Formello

In casa Lazio l'orizzonte della programmazione sportiva è segnato da un clima di incertezza, con due elementi della rosa che potrebbero lasciare Formello al termine della stagione. La dinamica di mercato riguarda opzioni future che impongono una riflessione approfondita sulle risorse disponibili, sugli equilibri tecnici e sulle ricadute economiche di eventuali cessioni. Il focus è centrato sul pacchetto arretrato, che finora ha garantito affidabilità ma potrebbe richiedere una gestione diversa qualora si attenuasse la presenza di alcuni elementi chiave. Sono emerse ipotesi su partenze che, se confermate, costringerebbero la dirigenza a una ricostruzione estiva complessa e onerosa, con riflessi diretti sui piani relativi al reparto difensivo e alle eventuali attività di rinnovamento.