Juventus Next Gen doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera | dovrà rinunciare a questi due big per squalifica!

Brambilla deve fare a meno di due titolari contro il Pontedera a causa di squalifiche, conseguenza di ammonizioni nel turno precedente. La decisione influisce sulla formazione e complica le scelte in vista della partita. I due giocatori, già in campo nelle ultime gare, non saranno disponibili per la sfida di domani. La squadra si prepara a adattarsi alle assenze e a cercare comunque una vittoria. La partita si avvicina e il tecnico deve trovare soluzioni rapide.

Juventus Next Gen, Brambilla contro il Pontedera dovrà rinunciare a questi due giocatori per squalifica! Cosa è successo. Il momento d’oro della Juventus Next Gen si è momentaneamente inceppato. Dopo la frenata contro il Ravenna, che aveva interrotto una striscia di tre vittorie consecutive, i bianconeri sono caduti in trasferta per 2-1 sul campo del Campobasso. A preoccupare, però, è anche la situazione disciplinare che si prospetta in vista del prossimo e delicato impegno di campionato: il match contro il Pontedera in programma il prossimo 4 marzo. L’ingenuità di Gunduz e la rimonta subita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ravenna-Juventus Next Gen 2-0: Mandorlini debutta con una vittoriaDiretta Ravenna-Juventus Next Gen di Domenica 15 febbraio 2026: i gol di Fischnaller e Bianconi. Romagnoli in nove uomini nel finale ma solidi fino all’ultimo ... calciomagazine.net

Agazzi e Cristallo ribaltano la Juventus Next Gen: Lupi vincono 2- 1 e diventano quartiVittoria preziosissima conquistata dal Campobasso che stende in rimonta la Juventus Next Generation e la aggancia al quarto posto confermando l’ottima stagione ... primonumero.it

Campobasso-Juventus Next Gen: profumo di storia al Molinari ********** Ci sono partite che valgono più dei tre punti. Oggi, domenica 22 febbraio alle 12:30, il Campobasso di Zauri affronta la Juventus Next Gen di Brambilla in una sfida che riaccende emozio - facebook.com facebook

#Brambilla dopo Campobasso Juventus Next Gen 2-1: “Partita in pugno fino all'espulsione. Sono arrabbiato per la sconfitta perché abbiamo concesso solo due tiri da fuori”. Tutto vero. Il rosso ingenuo di Gunduz ha rovinato i piani e portato a un KO immeritato. x.com