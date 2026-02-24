DopoFestival di Sanremo 2026 | tutto quello che c’è da sapere sullo show con Nicola Savino

Nicola Savino condurrà lo spettacolo dopo il Festival di Sanremo 2026, attirando molta attenzione tra il pubblico. La scelta di affidare a lui la trasmissione deriva dalla volontà di coinvolgere un volto noto e apprezzato, pronta a intrattenere gli spettatori con novità e sorprese. La produzione ha annunciato dettagli sulla programmazione, sugli ospiti e sui momenti più attesi. La prima puntata si terrà subito dopo la chiusura della kermesse musicale, trasmessa in diretta.

Orario, a che ora, durata, ospiti, anticipazioni, cantanti, location, quante puntate, streaming. Il conduttore di questa edizione del DopoFestival, che farà seguito alle puntate del Festival di Sanremo 2026, è Nicola Savino. A lui il compito di guidare il programma che commenta e analizza con ironia e leggerezza quanto accaduto sul palco dell'Artiston. Al termine delle serate Carlo Conti darà la linea al DopoFestival con Nicola Savino e un ricco cast. Vediamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni, ospiti, cast. Aurora Leone a Sanremo 2026Aurora Leone al DopoFestival di Sanremo 2026: vita privata, carriera, curiosità. Tutto sulla givoane comica dei The Jackal. Finalmente entra nel vivo la 76ª edizione del Festival di Sanremo, con la conferenza stampa che precede la serata inaugurale della kermesse. Insieme a Carlo Conti, incontrano la stampa l'attore turco Can Yaman, Nicola Savino ed Ema Stokholma. Da Levante a Federico Basso, un po' di Piemonte al Festival di Sanremo: la cantautrice siciliana è legatissima a Torino, dove ha vissuto per vent'anni. Il comico di Druento affiancherà Nicola Savino e Aurora Leone al Dopofestival.