Il 31 dicembre 2025, su Canale 5, va in onda “Capodanno in musica” dalla Piazza Libertà di Bari. Lo spettacolo, condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi, presenta un’ampia scaletta di esibizioni e ospiti, offrendo un momento di intrattenimento in vista del nuovo anno. In questa guida troverai tutte le informazioni su anticipazioni, partecipanti e modalità di visione dell’evento in diretta.

Capodanno in musica: anticipazioni, ospiti, scaletta e streaming. Questa sera, mercoledì 31 dicembre 2025, su Canale 5 va in onda in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari, “Capodanno in musica”, lo show condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de “La Ruota della Fortuna”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cantanti, ospiti e scaletta). Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Capodanno in musica: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Canale 5

Leggi anche: Gigi e Vanessa insieme: tutto quello che c’è da sapere sullo show

Leggi anche: Gigi e Vanessa insieme: tutto quello che c’è da sapere sullo show

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Capodanno in piazza Cavalli tutto quello che c’è da sapere; Trasporti spettacoli divieti | tutto ciò che c’è da sapere sul Capodanno a Napoli; Capodanno 2026 a Mantova c’è Vinicio Capossela Concerto e festa in città fino alle 2 di notte; Concerto di Capodanno Sul palco c’è l’Orchestra del Festival Puccini.

Capodanno in musica e L’Anno che verrà: ecco chi sono i cantanti di stasera su Rai 1 e Canale 5 (lista completa) - Federica Panicucci e Marco Liorni conducono rispettivamente Capodanno in Musica e L'Anno che verrà: chi sono i cantanti che vedremo stasera? donnapop.it