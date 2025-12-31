Capodanno in musica | tutto quello che c’è da sapere sullo show di Canale 5
Il 31 dicembre 2025, su Canale 5, va in onda “Capodanno in musica” dalla Piazza Libertà di Bari. Lo spettacolo, condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi, presenta un’ampia scaletta di esibizioni e ospiti, offrendo un momento di intrattenimento in vista del nuovo anno. In questa guida troverai tutte le informazioni su anticipazioni, partecipanti e modalità di visione dell’evento in diretta.
Capodanno in musica: anticipazioni, ospiti, scaletta e streaming. Questa sera, mercoledì 31 dicembre 2025, su Canale 5 va in onda in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari, “Capodanno in musica”, lo show condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de “La Ruota della Fortuna”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cantanti, ospiti e scaletta). Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. 🔗 Leggi su Tpi.it
