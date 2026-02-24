Nicola Savino da Deejay al DopoFestival 2026 | i matrimoni la figlia i precedenti a Sanremo

Nicola Savino torna a condurre il DopoFestival 2026, dopo aver partecipato nel 2016 e nel 2017, a causa del suo successo nelle precedenti edizioni. Questa volta, il conduttore si prepara a coinvolgere il pubblico con un nuovo stile, affiancato da Aurora Leone. Savino ha già un legame forte con il mondo dello spettacolo, tra matrimoni e famiglia, che influenzano il suo modo di approcciarsi alla trasmissione. La sua esperienza si unisce alla voglia di rinnovare il format.

Alla conduzione del Dopofestival 2026 torna quest'anno Nicola Savino, chiamato a guidare il tradizionale appuntamento che accompagna la notte del Festival di Sanremo. Dal 24 al 27 febbraio, quando le luci dell'Ariston si spengono, a riaccendersi è il Teatro del Casinò di Sanremo, con il suo format frenetico e imprevedibile. Ad affiancare Savino, una squadra fissa che include Aurora Leone, del gruppo dei The Jackal, e Federico Basso, alla presenza del maestro Enrico Cremonesi e dell'agguerrita platea di giornalisti di radio, web e carta stampata. È un ritorno alle origini, per il conduttore, dopo le avventure del 2016 e del 2017. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

