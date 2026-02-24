Dopo quattro anni di guerra è ancora  difficile calcolare le vittime

La mancanza di dati precisi sulle vittime deriva dal fatto che Kiev e Mosca non condividono numeri affidabili, rendendo difficile stimare il bilancio reale del conflitto. Entrambe le parti evitano di fornire dettagli ufficiali sulle persone uccise o ferite, lasciando incertezza tra i civili e le organizzazioni umanitarie. La situazione si complica ulteriormente con l’assenza di fonti indipendenti che possano verificare le perdite. La confusione sui numeri continua a creare tensioni.

Il 24 febbraio 2022 è cominciata l’invasione russa dell’Ucraina e a distanza di quattro anni è ancora difficile raccontare questo conflitto con i dati che riguardano le vittime. Rispetto alla guerra di Gaza, dove il ministero della salute palestinese ha continuato ad aggiornare il numero delle persone uccise, dati verificati anche da enti di ricerca indipendenti (e ritenuti spesso sottostimati), in Ucraina e in Russia il numero delle vittime non è mai stato comunicato in modo trasparente. Non si trovano infatti molte rappresentazioni di questi dati sulle testate internazionali. Il sito Information is beautiful pubblica ogni 24 febbraio dati aggiornati sulla situazione in Ucraina, compreso il numero di rifugiati e gli effetti sull’economia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Ucraina devastata e Russia stanca, ma dopo quattro anni di guerra la pace è ancora lontana: cosa succederàL’invasione russa in Ucraina ha causato devastazioni e stanchezza tra le forze coinvolte.

Le difficoltà del continente dopo quattro anni di guerra in UcrainaDopo quattro anni di guerra in Ucraina, l’Europa affronta nuove sfide per sostenere il Paese.

The Manhattan Project: How America Built the Atomic Bomb Before Hitler | Full WWII History

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ucraina ed Europa, quattro anni dopo - ISPI; Ucraina, quattro anni di guerra sostegno necessario - UNHCR; Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e Mosca; Le difficoltà del continente dopo quattro anni di guerra in Ucraina.

La politica italiana e la guerra in Ucraina quattro anni dopoRipartiamo dalle prime reazioni di quel 24 febbraio del 2022 per capire cosa è cambiato, in un senso o nell'altro ... ilpost.it

Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti (e inesorabili) dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e MoscaA quattro anni dall'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, il numero dei soldati morti in battaglia continua a crescere. I documenti parlano di 2 milioni di vittime nei prossimi mesi ... wired.it

InterNapoli.it - Dopo oltre quattro mesi di stop, Kevin De Bruyne rivede il campo. A 121 giorni dall’infortunio rimediato contro l’Inter, il centrocampista belga è tornato a lavorare a Castel Volturno, riaccendendo entusiasmo e prospettive nello spogliatoio azzurro. - facebook.com facebook

Quattro anni dopo l’invasione su larga scala della #Russia, gli attacchi contro i civili continuano. La pace deve essere giusta, duratura e fondata sulla responsabilità. Il @coe è al fianco dell’ #Ucraina: per la giustizia, la ricostruzione e la pace. #StandWithUk x.com