Le difficoltà del continente dopo quattro anni di guerra in Ucraina

All’ingresso nel quinto anno della guerra cominciata con l’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, i negoziati di pace sembrano essere in stallo. La Russia oggi occupa circa il 20 per cento del territorio ucraino. E, anche se la linea del fronte è rimasta quasi invariata negli ultimi due anni, il Cremlino può contare sulla benevolenza del presidente statunitense Donald Trump per far valere le proprie rivendicazioni. Gli ucraini si chiedono quindi se almeno l’Europa rimarrà determinata a sostenere il loro paese. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che, a differenza dell’imprevedibile governo statunitense, l’Unione sembra ancora decisa ad aiutare Kiev a difendersi.🔗 Leggi su Internazionale.it

