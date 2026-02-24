Dopo il rogo all’Icam Trasferite mamme e figli Indagini nella lavanderia

L'incendio all’Icam ha causato lo spostamento di mamme e figli. Le fiamme hanno danneggiato gravemente la struttura di via Macedonio Melloni 53, portando alla chiusura dell’istituto. Le donne detenute con i loro bambini sono state trasferite in altre strutture per garantire la sicurezza. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incendio e sui danni subiti. Le verifiche si concentrano anche sulla lavanderia dell’edificio, che potrebbe aver contribuito al rogo.

A due giorni dall’incendio scoppiato all’Icam, l’Istituto di custodia attenuata per detenute madri in via Macedonio Melloni 53, la struttura è chiusa e tutte le donne sono state trasferite altrove con i loro bambini. "Quattro mamme e tre figli sono stati condotti alla Casa circondariale di San Vittore mentre altre sei con altrettanti figli sono alla sezione Nido della Casa di reclusione di Bollate" fanno sapere Alessandro Giungi e Daniele Nahum, vicepresidente e presidente della sottocommissione Carceri di Palazzo Marino. Il rogo è divampato poco dopo le 21.30 di sabato nel locale lavanderia "e in pochissimo tempo le fiamme hanno raggiunto il corridoio e altri ambienti adiacenti", scrive in una nota Alfonso Greco, segretario nazionale per la Lombardia del Sappe, evidenziando che gli agenti di polizia penitenziaria "sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza le recluse e i loro figli, conducendoli all’esterno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incendio nella casa delle mamme detenute con figli piccoli: le fiamme nel locale lavanderiaUn incendio ha colpito la lavanderia dell’Icam, l’istituto che ospita mamme detenute con bambini piccoli, situato in via Macedonio Melloni.

