Dop economy Unisa lancia il primo corso per direttori di consorzi di tutela

Unisa ha avviato un corso di perfezionamento per formare i futuri direttori di consorzi di tutela di prodotti Dop, Igp e Stg, in risposta alla crescente richiesta di professionalità nel settore. La decisione nasce dalla necessità di garantire una gestione efficace delle denominazioni di origine, specie con il boom di esportazioni. Il programma mira a offrire competenze pratiche e aggiornate, coinvolgendo esperti del settore agroalimentare. La prima edizione si apre con una presenza significativa di partecipanti provenienti da diverse regioni.

Da marzo a luglio lezioni, laboratori e stage: il bando in uscita nei prossimi giorni, iscrizione a quota minima grazie alle borse di studio. Un corso di perfezionamento universitario per formare i futuri direttori dei consorzi di tutela di prodotti Dop, Igp e Stg. Lo ha presentato questa mattina a Salerno, presso la sede della Camera di Commercio, Confagricoltura Salerno insieme all'Università di Salerno e ai partner finanziatori: Camera di Commercio, Gal "Terra è vita", Gal "Parthenope" e Rago Scarl. Il percorso, che si svolgerà da marzo a luglio presso l'ateneo salernitano, punta a colmare un vuoto di competenze specifiche nella gestione e valorizzazione delle denominazioni di origine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

