dop economy primo corso di perfezionamento unisa

La Dop Economy ha avviato il suo primo corso di perfezionamento all’Università di Salerno per formare esperti in grado di presidiare i mercati, tutelare la reputazione e stimolare lo sviluppo. La crescente domanda di specialisti qualificati spinge le aziende a investire nella formazione di professionisti con competenze precise. Il corso mira a rispondere alle esigenze di un settore in rapida evoluzione, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato.

Per presidiare mercati, difendere reputazione e creare sviluppo, la Dop economy ha necessità di professionisti con competenze specifiche. Per questo motivo, su input di Confagricoltura Salerno e grazie alla collaborazione concreta tra istituzioni, mondo produttivo e Università di Salerno, nasce il primo corso di perfezionamento per laureati, in "Valorizzazione e gestione dei consorzi di tutela di Dop, Igp e Stg". L'iniziativa sarà presentata agli organi di informazione martedì 24 febbraio, alle ore 10, presso la sala conferenze della Camera di commercio di Salerno, in via Generale Clark.

Agroalimentare al top. Lollobrigida: “La dop Economy vale 20,7 mld e continua a crescere”L’Italia si distingue nel settore agroalimentare con 897 prodotti DOP e IGP, simbolo di qualità e tradizione.

