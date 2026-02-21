Dop Economy primo corso di perfezionamento Unisa
La Dop Economy ha avviato il suo primo corso di perfezionamento all’Università di Salerno per formare esperti in grado di presidiare i mercati, tutelare la reputazione e stimolare lo sviluppo. La crescente domanda di specialisti qualificati spinge le aziende a investire nella formazione di professionisti con competenze precise. Il corso mira a rispondere alle esigenze di un settore in rapida evoluzione, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato.
Per presidiare mercati, difendere reputazione e creare sviluppo, la Dop economy ha necessità di professionisti con competenze specifiche. Per questo motivo, su input di Confagricoltura Salerno e grazie alla collaborazione concreta tra istituzioni, mondo produttivo e Università di Salerno, nasce il primo corso di perfezionamento per laureati, in "Valorizzazione e gestione dei consorzi di tutela di Dop, Igp e Stg". L'iniziativa sarà presentata agli organi di informazione martedì 24 febbraio, alle ore 10, presso la sala conferenze della Camera di commercio di Salerno, in via Generale Clark.
