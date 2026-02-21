Confagricoltura primo corso di perfezionamento Unisa in Dop economy

Confagricoltura organizza il primo corso di perfezionamento in Dop economy all’Università di Salerno, per rispondere alla crescente domanda di esperti nel settore. La formazione mira a preparare professionisti capaci di presidiare i mercati, tutelare la reputazione dei prodotti e favorire lo sviluppo economico. Il corso si rivolge a chi vuole approfondire le conoscenze sulle denominazioni di origine protetta e le strategie di valorizzazione. Le iscrizioni sono aperte fino alla fine del mese.

L’iniziativa sarà presentata agli organi di informazione martedì 24 febbraio, alle ore 10, presso la sala conferenze della Camera di Commercio Per presidiare mercati, difendere reputazione e creare sviluppo, la Dop economy ha necessità di professionisti con competenze specifiche. Per questo motivo, su input di Confagricoltura Salerno e grazie alla collaborazione concreta tra istituzioni, mondo produttivo e Università di Salerno, nasce il primo corso di perfezionamento per laureati, in “Valorizzazione e gestione dei consorzi di tutela di Dop, Igp e Stg”. L’iniziativa sarà presentata agli organi di informazione martedì 24 febbraio, alle ore 10, presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Salerno, in via Generale Clark. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

