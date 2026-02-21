Confagricoltura primo corso di perfezionamento Unisa in Dop economy
Confagricoltura organizza il primo corso di perfezionamento in Dop economy all’Università di Salerno, per rispondere alla crescente domanda di esperti nel settore. La formazione mira a preparare professionisti capaci di presidiare i mercati, tutelare la reputazione dei prodotti e favorire lo sviluppo economico. Il corso si rivolge a chi vuole approfondire le conoscenze sulle denominazioni di origine protetta e le strategie di valorizzazione. Le iscrizioni sono aperte fino alla fine del mese.
L’iniziativa sarà presentata agli organi di informazione martedì 24 febbraio, alle ore 10, presso la sala conferenze della Camera di Commercio Per presidiare mercati, difendere reputazione e creare sviluppo, la Dop economy ha necessità di professionisti con competenze specifiche. Per questo motivo, su input di Confagricoltura Salerno e grazie alla collaborazione concreta tra istituzioni, mondo produttivo e Università di Salerno, nasce il primo corso di perfezionamento per laureati, in “Valorizzazione e gestione dei consorzi di tutela di Dop, Igp e Stg”. L’iniziativa sarà presentata agli organi di informazione martedì 24 febbraio, alle ore 10, presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Salerno, in via Generale Clark. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dop Economy, primo corso di perfezionamento UnisaLa Dop Economy ha avviato il suo primo corso di perfezionamento all’Università di Salerno per formare esperti in grado di presidiare i mercati, tutelare la reputazione e stimolare lo sviluppo.
Leggi anche: Con AssoIG la Dop Economy Campana al Forum Business Italia-ArabiaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Emergenza gasolio agricolo: trattori a secco e fermi. Confagri Bari-BAT: Digitalizzazione incompleta e affrettata, enorme il ritardo dei comuni nell'evadere le pratiche UMA; Fondi Sviluppo Rurale in arrivo, Confagricoltura Liguria: Ottimo segnale per le aziende; Impresa agricola familiare: da forma di conduzione tradizionale a impresa strutturata; La Corte dei Conti europea boccia l'architettura della Pac: l'intervento di Confagricoltura.
Confagricoltura Arezzo: sabato 14 febbraio tour con il Senatore Gian Marco CentinaioBartolini Baldelli: «Prosegue l’impegno per un confronto qualificato sul futuro del settore» ... msn.com
Confagricoltura Arezzo, aperte le iscrizioni al corso di potatura degli oliviArezzo, 23 gennaio 2026 – Tornano anche quest’anno i corsi di potatura degli olivi organizzati da Confagricoltura Arezzo e le iscrizioni sono aperte. Sono già molte le persone che hanno richiesto di ... lanazione.it
Parte da quest'anno il master universitario di II livello dell'Università della Tuscia dedicato al Carbon Farming. Il progetto formativo, il primo in Italia, è stato presentato oggi a Roma, presso la sede dell' @inail_gov . Presenti anche #Confagricoltura e i Giova x.com
Martedì 17 febbraio, nella sede di Confagricoltura Ragusa, il nuovo questore della Provincia, Salvatore Fazzino, ha incontrato le imprenditrici e gli imprenditori del consiglio direttivo dell’Organizzazione agricola. Ad accoglierlo il presidente Antonino Pirrè, il d - facebook.com facebook