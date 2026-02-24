Doohan racconta le minacce di morte ricevute in Formula 1 | Ho dovuto assumere una scorta armata
Jack Doohan ha condiviso che minacce di morte lo hanno spinto a richiedere una scorta armata, causate da insulti e pressioni ricevute in Formula 1. La situazione si è aggravata prima del Gran Premio di Miami 2025, quando le intimidazioni sono diventate così serie da costringerlo a proteggersi con personale armato. Doohan ha spiegato che la tensione ha reso difficile concentrarsi, rendendo evidente quanto lo stress possa influenzare la vita di un pilota.
nella nuova stagione di Drive to Survive il pilota australiano rivela di aver ricevuto minacce di morte prima del GP di Miami 2025, fino al punto da doversi muovere con una scorta armata.
