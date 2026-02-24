Doohan racconta le minacce di morte ricevute in Formula 1 | Ho dovuto assumere una scorta armata

Jack Doohan ha condiviso che minacce di morte lo hanno spinto a richiedere una scorta armata, causate da insulti e pressioni ricevute in Formula 1. La situazione si è aggravata prima del Gran Premio di Miami 2025, quando le intimidazioni sono diventate così serie da costringerlo a proteggersi con personale armato. Doohan ha spiegato che la tensione ha reso difficile concentrarsi, rendendo evidente quanto lo stress possa influenzare la vita di un pilota.