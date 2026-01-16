Omicidio Ludwig la confessione intercettata | Ho dovuto ammazzarti Si indaga sulla morte di un'altra donna

16 gen 2026

Recenti indagini hanno portato all’arresto di Emiliano Milza e Simona Hirsch, sospettati di aver ucciso la 52enne Franka Ludwig. La confessione intercettata, in cui uno dei sospettati afferma

Emiliano Milza e Simona Hirsch sono stati arrestati pochi giorni fa con l'accusa di aver ucciso la 52enne Franka Ludwig per incassare un'assicurazione milionaria. Il piano diabolico smascherato anche grazie alle intercettazioni: "Scusa, ma ho dovuto fare così. Ho dovuto ammazzarti". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

