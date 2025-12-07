Laureati occupazione all’84,7% ma l’Italia resta sotto la media europea Il divario Nord-Mezzogiorno scende a 11 punti Donne più istruite ma con 20 punti in meno I dati ISTAT

L'ISTAT ha diffuso il report sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali relativo all'anno 2024. Il tasso di occupazione dei 25-64enni che hanno conseguito il titolo terziario si attesta all'84,7%, con un incremento di 0,4 punti rispetto al 2023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

