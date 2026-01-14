Dalla guida della Filtea-Cgil al ruolo di ministra dell’Istruzione ha attraversato decenni di vita pubblica italiana tra impegno civile riforme e polemiche

Valeria Fedeli, figura di rilievo della vita pubblica italiana, è venuta a mancare a 76 anni a Roma. La sua carriera, iniziata nel sindacato Filtea-Cgil e proseguita con incarichi istituzionali, ha attraversato decenni di impegno civile, riforme e dibattiti. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le istituzioni e il mondo politico, testimonianza del suo ruolo nel panorama nazionale.

I l mondo della politica si stringe in un cordoglio unanime per la scomparsa di Valeria Fedeli, l'ex ministra morta questa mattina a Roma all'età di 76 anni. La notizia arriva in una fase cruciale per il dibattito pubblico su scuola, lavoro e rappresentanza, temi che hanno segnato l'intera carriera della Fedeli. In oltre cinquant'anni di attività, la sua figura è stata protagonista delle trasformazioni del Paese, prima come sindacalista, poi come parlamentare e infine alla guida del Ministero dell'Istruzione.

